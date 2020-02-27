إجراءات جديدة من 'الوطنية للصحافة' بشأن انتخابات مجالس إدارات المؤسسات

قررت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات معموميات ومجالش إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام في لجان مستقلة في فروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية؛ وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة.





وأعلنت الهيئة في بيان لها، عن إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم في الفرع الرئيسي وكذلك فرع المؤسسة في 6 أكتوبر والإسكندرية؛ وذلك تيسيرًا على العاملين لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانونًا، واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.





وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، عن بدء الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أن يبدأ الصمت الانتخابي من يوم الأربعاء الموافق 4 مارس.وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب انتخابه لأي فئة من الفئات أو لم يبق من عدد المرشحين بعد الفصل في الطعون سوى العدد المطلوب تعلن اللجنة العليا فوزهم بالتزكية.





ووضعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات جدولًا زمنيًا لإجرائها كالآتي؛ الأهرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق 8 مارس، ثم مؤسستا دار التحرير ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس.



