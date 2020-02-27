قيس سعيد يتسلّم تقريرا حول عمل حكومة الشاهد

إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 27 فيفري 2020 بقصر قرطاج، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.





وقدم الشاهد لرئيس الدولة، تقريرا حول عمل حكومته خلال الفترة (2016-2020)، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.





ومثّل اللقاء مناسبة جدّد فيها رئيس الجمهورية، التأكيد على وجوب تضافر جهود مختلف الأطراف لتحقيق انتظارات الشعب التونسي في شتى المجالات، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.