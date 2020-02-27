الفخفاخ وأعضاء حكومته يؤدّون اليمين

إنطلق بعد ظهر اليوم الخميس 27 فيفري 2020 في قصر قرطاج، موكب أداء اليمين لأعضاء حكومة الياس الفخفاخ أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقد تمّت المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020، بعد أن قام مجلس نواب الشعب بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.





ويذكر أن حكومة الفخفاخ تمّكنت من الحصول على 129 صوتا، بينما خيّر 77 نائبا التصويت ضدّ الحكومة، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.





ووقع التصويت على الحكومة في أعقاب جلسة عامة، كانت قد انطلقت منذ صباح يوم أمس الإربعاء 26 فيفري 2020، وتواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة.





وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا، تمّ التوصل على إثرها إلى تكوين إئتلاف حكومي يضمّ أربعة أحزاب، وهي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح.





ويجدر التذكير، بأنه وقبل تكليف الفخفاخ، كانت حكومة الحبيب الجملي قد فشلت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، بعد حصولها عل 72 صوتا فقط في جلسة عامة بالبرلمان يوم 10 جانفي المنقضي، ليقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقب ذلك، بتكليف الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة استنادا إلى مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي.