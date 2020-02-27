Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفخفاخ وأعضاء حكومته يؤدّون اليمين

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إنطلق بعد ظهر اليوم الخميس 27 فيفري 2020 في قصر قرطاج، موكب أداء اليمين لأعضاء حكومة الياس الفخفاخ أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقد تمّت المصادقة على حكومة الياس الفخفاخ، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020، بعد أن قام مجلس نواب الشعب بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.

ويذكر أن حكومة الفخفاخ تمّكنت من الحصول على 129 صوتا، بينما خيّر 77 نائبا التصويت ضدّ الحكومة، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.

ووقع التصويت على الحكومة في أعقاب جلسة عامة، كانت قد انطلقت منذ صباح يوم أمس الإربعاء 26 فيفري 2020، وتواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة.

وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا، تمّ التوصل على إثرها إلى تكوين إئتلاف حكومي يضمّ أربعة أحزاب، وهي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح. 

ويجدر التذكير، بأنه وقبل تكليف الفخفاخ، كانت حكومة الحبيب الجملي قد فشلت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، بعد حصولها عل 72 صوتا فقط في جلسة عامة بالبرلمان يوم 10 جانفي المنقضي، ليقوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقب ذلك، بتكليف الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة استنادا إلى مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ نصف ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status