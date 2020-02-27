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سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير لفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة استبعاد يوسف أوباما نجم الفريق، والذي يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها كارتيرون.

وجاء خروج يوسف أوباما من القائمة، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة فى الركبة قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استبعاد أوباما من لقاء الترجى بعد شكواه من تلك الإصابة، بعدما شارك بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية، وحتى لاتتفاقم إصابته ويكون جاهزا خلال الفترة المقبلة.

 
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يوسف اوباما نادي الزمالك دوري ابطال افريقيا الزمالك والترجي الزمالك

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