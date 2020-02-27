طالب هندسة يكشف تفاصيل ابتكارهم روبوت لإنقاذ البشر من الزلازل

كشف عدد من طلاب كلية الهندسة تفاصيل فكرة ابتكارهم لـ روبوت لإنقاذ البشر من أنقاض الزلازل.





وقال عمر فوزي، طالب بكلية الهندسة بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن فكرة الروبوت جاءت ضمن تنظيمهم مسابقة لمحاكاة التعامل مع زلزال وكيفية انقاذ شخص محشور تحت الأنقاض، وتم الإعلان عن ذلك على صفحة القسم عبر الفيس بوك، بحيث يتعامل الروبوت بسهولة لإنقاذ الأشخاص مع الانقاض، وتقدم للمسابقة عدد من طلاب الفرق بالمعهد.



