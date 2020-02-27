Advertisements
Advertisements
Advertisements

طالب هندسة يكشف تفاصيل ابتكارهم روبوت لإنقاذ البشر من الزلازل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشف عدد من طلاب كلية الهندسة تفاصيل فكرة ابتكارهم لـ روبوت لإنقاذ البشر من أنقاض الزلازل.

وقال عمر فوزي، طالب بكلية الهندسة بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن فكرة الروبوت جاءت ضمن تنظيمهم مسابقة لمحاكاة التعامل مع زلزال وكيفية انقاذ شخص محشور تحت الأنقاض، وتم الإعلان عن ذلك على صفحة القسم عبر الفيس بوك، بحيث يتعامل الروبوت بسهولة لإنقاذ الأشخاص مع الانقاض، وتقدم للمسابقة عدد من طلاب الفرق بالمعهد.

بينما أوضح عبد الرحمن ياسر، طالب بكلية الهندسة، أن الفكرة التي تقدم بها هو أن يتحرك روبوت اتوماتيك ويقوم برفع بلوكات كانت تقع على دمية، ثم رفع هذه الدمية كمحاكاة للتعامل مع انقاض زلزال، منوهًا بأنهم صمموا نموذج المحاكاة لإنقاذ دمية، ويتمكن تصميمه بحجم أكبر ليتمكن من انقاذ الانسان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زلازل روبوت أخبار مصر

أخبار تهمك

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"بروبوت جديد".. هندسة الزقازيق تشارك في المسابقة الدولية لكاسحات الألغام والمتفجرات الأرضية (صور)

إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا

طلاب "هندسة حلوان" يبتكرون روبوت لتصوير المواسير من الداخل

طلاب "هندسة جنوب الوادي" يصنعون كباري بـ"المكرونة الاسباجتي" في قنا

معلومات هامة عن الروبوت صوفيا بعد الظهور في منتدى شباب العالم

خدمات الطوارئ تفتش موقع الزلزال في شرق تركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status