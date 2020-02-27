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افتتاح المؤتمر الدولي السابع بجامعة قناة السويس
الخميس 27/فبراير/2020 - 02:08 م
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هشام إسماعيل
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افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي السابع لقسم طب الطوارئ بقاعه المؤتمرات بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتورة أماني وحيد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف عام الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم الطوارئ ورئيس المؤتمر.
وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس خلال كلمتها الافتتاحية: أن قسم الطوارئ أحد الأقسام التي تميز كلية الطب جامعة قناة السويس فهو أول قسم طوارئ أنشئ على مستوى الجمهورية، ويعد القاطرة التي بدأت العمل بالطوارئ، ووضعت الأسس التي ترشد باقي أقسام الطوارئ بالجامعات نحو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لإقليم القناة وسيناء والخروج للمجتمع الخارجي وإطلاعه بما هو جديد في البحث العلمي.
وأشارت إلى ضرورة عمل اتفاقية تعاون بقسم طب الطوارئ لعقد ندوات تعريفية لجميع طلاب الجامعة لتوعيتهم بالمبادئ الأساسية للطوارئ.
وأكدت الدكتورة أمانى وحيد، إلى أن قسم طب الطوارئ يعكس أداء المستشفى، فهو أول بوابة للخريطة الصحية التي تسعى الكلية لإعدادها، مشيرا أنه يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في قسم طب الطوارئ، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون بين قسم الطوارئ وأقسام المستشفى المختلفة، والتعاون بين أقسام طب الطوارئ في الجامعات المختلفة، وتدريب أطباء الطوارئ على كيفية التعامل مع الكسور المختلفة والجلطات المخية من خلال ورش العمل.
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