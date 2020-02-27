Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح المؤتمر الدولي السابع بجامعة قناة السويس

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي السابع لقسم طب الطوارئ بقاعه المؤتمرات بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتورة أماني وحيد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف عام الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم الطوارئ ورئيس المؤتمر.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس خلال كلمتها الافتتاحية: أن قسم الطوارئ أحد الأقسام التي تميز كلية الطب جامعة قناة السويس فهو أول قسم طوارئ أنشئ على مستوى الجمهورية، ويعد القاطرة التي بدأت العمل بالطوارئ، ووضعت الأسس التي ترشد باقي أقسام الطوارئ بالجامعات نحو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لإقليم القناة وسيناء والخروج للمجتمع الخارجي وإطلاعه بما هو جديد في البحث العلمي.

وأشارت إلى ضرورة عمل اتفاقية تعاون بقسم طب الطوارئ لعقد ندوات تعريفية لجميع طلاب الجامعة لتوعيتهم بالمبادئ الأساسية للطوارئ.

وأكدت الدكتورة أمانى وحيد، إلى أن قسم طب الطوارئ يعكس أداء المستشفى، فهو أول بوابة للخريطة الصحية التي تسعى الكلية لإعدادها، مشيرا أنه يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في قسم طب الطوارئ، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون بين قسم الطوارئ وأقسام المستشفى المختلفة، والتعاون بين أقسام طب الطوارئ في الجامعات المختلفة، وتدريب أطباء الطوارئ على كيفية التعامل مع الكسور المختلفة والجلطات المخية من خلال ورش العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة السويس جامعة قناة السويس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ نصف ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

كلية تمريض جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمي الدولي السابع

افتتاح المؤتمر الدولي السابع لتمريض جامعة قناة السويس

ننشر توصيات المؤتمر السنوي لشباب الباحثين بجامعة قناة السويس

افتتاح المؤتمر الأول لعلم "المعلوماتية الحيوية" بجامعة قناة السويس

رئيسة جامعة قناة السويس: الجامعة تتقدم بجهد علمائها وشبابها الباحثين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status