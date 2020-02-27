افتتاح المؤتمر الدولي السابع بجامعة قناة السويس

افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي السابع لقسم طب الطوارئ بقاعه المؤتمرات بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتورة أماني وحيد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف عام الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم الطوارئ ورئيس المؤتمر.





وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس خلال كلمتها الافتتاحية: أن قسم الطوارئ أحد الأقسام التي تميز كلية الطب جامعة قناة السويس فهو أول قسم طوارئ أنشئ على مستوى الجمهورية، ويعد القاطرة التي بدأت العمل بالطوارئ، ووضعت الأسس التي ترشد باقي أقسام الطوارئ بالجامعات نحو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لإقليم القناة وسيناء والخروج للمجتمع الخارجي وإطلاعه بما هو جديد في البحث العلمي.



