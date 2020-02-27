جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية

شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين، القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوي الأول الذي نظمته كلية الخدمة الإجتماعية بالجامعة، بعنوان التخطيط الإجتماعي بين الواقع والمأمول.





يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعي في الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التي يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية.