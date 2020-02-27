Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين، القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوي الأول الذي نظمته كلية الخدمة الإجتماعية بالجامعة، بعنوان التخطيط الإجتماعي بين الواقع والمأمول.

يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعي في الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التي يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية.

وتضمن الملتقى الحديث عن رؤية لأهم القضايا والمحاور التي يتناولها البحث والدراسة من قبل الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس في ضوء الخطط الاستراتيجية للكليات والمعاهد ورؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية قسم التخطيط نحو مخطط اجتماعي متميز علميا ومهاريا بما يساهم في المنافسة المحلية والإقليمية والدولية في سوق العمل.
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ 33 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

افتتاح فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة حلوان (صور)

رئيس جامعة حلوان يفتتح "الملتقى العلمي الأول لأقسام الدراسات السياحية بالجامعات"

انعقاد فعاليات الملتقى القمي الثالث لمدربي المستقبل بجامعة حلوان

"الفجر" ترصد أهم أحداث جامعة حلوان في أسبوع

كلية الخدمة الاجتماعية تفتتح مؤتمرها الثامن والعشرون بجامعة الفيوم

جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status