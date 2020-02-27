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وزيرة الصحة تدعو لتفعيل جائزة التمريض

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:54 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لإعادة تفعيل جائزة التمريض، لتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها فريق التمريض بشكل يومي.

وأكدت الوزيرة، الدور الحيوي الذي يقوم به كادر التمريض والقبالة في تقديم الخدمات الصحية قائلة: "هؤلاء الأشخاص يكرسون حياتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل يومي"، وفي ضوء إعلان جمعية الصحة العالمية عام 2020 عام التمريض والقبالة.

وقالت في تصريحات اليوم الخميس: إن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة وذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاري تنفيذه في عدة محافظات مصرية والذي يشمل تغطية صحية لكل فئات الشعب المصري من دون أي تمييز.

وأشارت إلى مبادرات الصحة العامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي حققت نجاحات ملموسة يُستشهد بها في المحافل الدولية وتقارير منظمة الصحة العالمية، وإلى أن مصر تتمنى وترحب بنقل هذه التجارب الرائدة إلى باقي الدول الأشقاء العرب، كما تم عمله مع أشقائنا الأفارقة والتي بدأتها مصر بالفعل من خلال مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي.

وتابعت "زايد" أن مصر تتشرف باستضافة المنتدى العربي الصيني للتعاون في المجال الصحي في دورته الثالثة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على الاستثمار بشكل أكبر في تنمية الشعوب، وتضافر جميع الجهود وترجمة الاتفاقيات والاستراتجيات العالمية للوصول إلى واقع إيجابي له أثر ملموس على حياة الوطن العربي.

وأشادت بالجهود المتميزة التي قام بها قطاع الشئون الإنسانية بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس وإدارة الصحة والشئون الإنسانية في تفعيل قرارات المجلس في دورته السابقة مقدمةً الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء.

وجاء ذلك خلال مشاركتها صباح اليوم في الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وحضر اللقاء عدد من وزراء الصحة العرب للدول الأعضاء والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسفير الصيني لدى مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية.

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الكلمات المفتاحية

وزراء الصحة العرب وزارة الصحة هالة زايد الصحة

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