نقيب السياحيين: حملة لرفع وعي السائقين والباعة للتعامل مع الأجانب

قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن هناك توجه من وزارة السياحة لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، وهذا أمر هام لتوضيح للمواطنين أهمية السياحة للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، وحسن التعامل مع السياح والأجناب حتى يكرروا زيارتهم لمصر.





وأضاف "حلقة"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن تنمية الوعي السياحي يستلزم أن يبدأ من الأطفال الصغار في المدارس، والاهتمام بخلق جيل جديد يشعر بالانتماء لحضارته المصرية القديمة والحفاظ على كافة مقدرات الوطن، وهناك اهتمام نوعًا ما بالرحلات المدرسية الموجهة للمناطق الأثرية والسياحية، وكيفية التعامل مع الادوات السياحية الموجودة، وأهمية التوجه لشركات السياحة لتنظيم وترتيب برامج رحلاتهم وتعريفهم بهذا الدور.



