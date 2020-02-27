محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير نافورة ميدان سيدي جابر

اليوم الخميس،



وكلف المحافظ، رئيس حي شرق، بوضع آلية عمل للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالنافورة، مشددا على متابعة الصيانة الدورية بها مع وضع حراسة للحفاظ عليها ومحاسبة أي مقصر في ذلك.



كما كلف مسؤولي المرور بالتنسيق مع حي شرق لوضع دراسة ورؤية شاملة لرفع كفاءة وتطوير ميدان سيدي جابر بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار دراسة بعض الاقتراحات الخاصة بوضع إشارات متعددة المراحل وإمكانية تطبيقها للحد من التكدس المروري بالميدان.



وخلال تفقده أعمال التطوير؛ أشاد بالجهود المبذولة وأنها تمت علي أعلي مستوي، مؤكدا علي دور وأهمية مساهمة المجتمع المدني للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم والعمل جنبا إلى جنب بجانب المؤسسات الحكومية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن.





وفي سياق متصل؛ أكد "الشريف" اهتمام المحافظة بتطوير الميادين العامة والنافورات والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء لجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين. وأيضا إحياء المناطق العريقة بها وتطويرها. وذلك لإظهار الإسكندرية بالصورة التي تليق بها أمام أهلها وزوارها.



وجاء ذلك بحضور المهندس شريف بقطر، رئيس شركة السلام إنتربيلد، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.



وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة في السادس من فبراير الجاري؛ للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، والذي تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بعد التكليف الرئاسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو 2018 بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر، للمساعدة في تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية، وتطبيق مفردات الهوية المصرية.



افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،أعمال صيانة وتطوير نافورة ميدان سيدي جابر بنطاق حي شرق، والتي تم تطويرها بالكامل بصورة حضارية من خلال شركة السلام إنتربيلد كمساهمة من المجتمع المدني.