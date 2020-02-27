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وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص
الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
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هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص متنوع به الوظائف والأجور اللائقة، ولكن به أيضا نسبة ضئيلة من الشركات لا تلتزم بشروط العمل فيما يتعلق بالرواتب.
وكشف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المجلس القومي للأجور يناقش حاليا وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص، ليكون ملزم لشركات القطاع بأكمله.
وأضاف وزير القوى العاملة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من القانون في شهر مارس المقبل، حيث سيكون رادع لأي جهة تحاول التلاعب في الأمر، مناشدا أي عامل يواجه مشكلة في عمله، أن يتوجه فورا إلى مديرية العمل في محافظته.
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