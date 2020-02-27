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سفارة المملكة تطلب من مواطنيها تأجيل السفر لتركيا بسبب "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:04 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طلبت السفارة السعودية في أنقرة، اليوم الخميس، من مواطنيها تأجيل خطط السفر إلى تركيا.

كما طالبت سفارة المملكة رعاياها الموجودون فيها باتخاذ الحيطة والحذر.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": “نظرًا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية”.

وأضافت: “على الموجودين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وإتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية للوقاية من الإصابة بهذا الفايروس، ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة”.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سفارة تركيا المملكة

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