الكرملين يكذب أردوغان بشأن محادثات إدلب السورية

كذب الكرملين، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إنه من المرجح أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وأكد الكرملين، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء أردوغان في الخامس من مارس لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، مضيفًا: "بوتين مشغول".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا تتناول الصراع في إدلب بسوريا، لكنه أضاف أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم.

وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات جديدة بشأن سبل خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، بحسب ما نقلت وكالة "تاس للأنباء"، الاثنين الماضي.