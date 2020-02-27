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عاجل.. إصابة صحفي مرافق لفريق فالنسيا بالكورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد الصحفيين المرافقين لبعثة فريق فالنسيا الإسباني التي سافرت إلى إيطاليا خلال الأسبوع الماضي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.


ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن أحد الصحفيين - لم يتم ذكر اسمه - تأكدت إصابته بالمرض القاتل بعد عودة الخفافيش من مدينة ميلان يوم 19 فبراير الماضي، بعد خوض لقاء الذهاب ضد أتالانتا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي فاز به الفريق الإيطالي برباعية مقابل هدف.


وقامت إحدى المستشفيات في مدينة فالنسيا بإجراء فحوصات على الصحفي البالغ من العمر 44 عاماً، وجاءت النتائج إيجابية، مما أكد إصابته بالمرض.


وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها صادر صباح اليوم الخميس إصابة الصحفي، كما أكدت وجود ثلاثة حالات بين مشجعي الخفافيش، ظهرت عليهم أعراض كورونا.

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