"ماكرون" يزور مستشفى باريس لعلاج فيروس كورونا

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستشفى في باريس يعالج مرضى فيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث تواجه حكومته ضغوطًا لإظهار أن البلاد تتعامل مع المرض بشكل فعال.





لقى شخصان مصرعهما بسبب فيروس كورونا حتى الآن فى فرنسا - سائح صينى مسن ومواطنة فرنسىة تبلغ من العمر 60 عامًا، كما أوردت وكالة "رويترز".





توفيت تلك الضحية البالغة من العمر 60 عامًا هذا الأسبوع في مستشفى Hopital Salpetriere في باريس، الذي زاره "ماكرون"، اليوم الخميس.





للزيارة التي احتفظ بها سريًا من قبل قصر الإليزيه، رافق "ماكرون" وزيرة الصحة الفرنسية، أوليفييه فيران.





فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن أصبحت إيطاليا المجاورة جبهة جديدة في المعركة العالمية لاحتواء تفشي المرض، ومن المقرر أن يزور ماكرون إيطاليا في وقت لاحق اليوم الخميس.



