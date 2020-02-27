ماكرون: فيروس كورونا "في الطريق"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تفشي فيروس كورونا بأنه "أزمة وباء في الطريق"، أثناء حديثه إلى الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية في مستشفى باريس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية الدول، يوم الثلاثاء، إلى تعزيز استعدادها لمكافحة فيروس كورونا، قائلة إن الفيروس "يطرق الباب حرفيا".



وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، متحدثًا في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مسؤولي منظمة الصحة العالمية يجتمعون في روما لمناقشة التدابير المتخذة في إيطاليا، والتي وصفها بانها "قوية جدًا". وقد تم تأجيل مهمة إلى إيران، والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وليس لديه موعد لرحيلها.



وأوضح ليندماير، أن العديد من الدول لديها "خطط وبائية" جاهزة وقد يتصرف بعضها بناءً على حالتها، ولكن في الوقت الحالي لا تخطط منظمة الصحة العالمية لـ "إعلان كبير" آخر مثل اعلان حالة الطوارئ الدولية في 30 يناير.

