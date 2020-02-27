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الصحف الكتالونية تحتفي بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:34 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق فريق ريال مدريد الإسباني نتجية مخيبة بالأمس أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات دورر الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وإحتفلت الصحف الكتالونية الصادرة صباح اليوم بفوز مانشستر سيتي على الغريم التقليدي لبرشلونة فريق ريال مدريد الإسباني.


صحيفة موندو ديبورتيفو أشهر الصحف الكتالونية عنونت في صفحتها الرئيسية بكلمة "Felicity" التي تتكون من مقطع من كلمة Felicidad وتعني السعادة باللغة الإسبانية وكلمة city في إشارة لتفوق الفريق الإنجليزي.


وكتبت صحيفة سبورت الكتالونية "جوارديولا .. إصبعك يبين لنا الطريق الصحيح"، في إشارة لإشارة جوارديولا بإصبعه نحو لافته علقتها جماهير ريال مدريد في إحدى مواجهات الكلاسيكو بملعب سانتياجو بيرنابيو، أثناء تولي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد.


ويستعد ريال مدريد وبرشلونة لخوض لقاء الكلاسيكو يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس بملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

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