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روسيا تدعو لتجنب السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران بسبب كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حثت وكالة السياحة الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، منظمي الرحلات الوطنية بتعليق رحلاتهم إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران حتى يتم السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد هناك.

وقالت السلطات، إن ثلاثة مواطنين روس يتلقون العلاج في روسيا بعد تعاقدهم مع فيروس كورونا على متن سفينة سياحية في اليابان وتم إعادتهم بعد ذلك، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة، بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستعلق رحلاتها من كوريا الجنوبية وإليها، باستثناء تلك التي تشغلها شركة إيروفلوت وأورورا، وأنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات للسفر العادي والعابر للمواطنين الإيرانيين.

قبل ذلك، تم نقل اثنين من الرعايا الصينيين إلى المستشفى في روسيا بسبب الفيروس، لكنهم تعافوا منذ ذلك الحين وخرجوا من المستشفى.
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