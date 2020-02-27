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"برايم القابضة " تفصح عن الأسباب الحقيقة وراء تراجع إيراداتها في 2019

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:45 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية اليوم ، أن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية  قد أعلنت عن نتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2019 ، حيث حققت المجموعة صافي خسائر بنهاية العام بحوالي 11.6 مليون جنيه ، مقابل أرباح بحوالي 32.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن إجمالي إيرادات  النشاط قد إنخفضت خلال عام 2019 من 991.1 مليون جنيه 61.6 مليون جنيه بنسبة 37.5%  .

وأفصحت الشركة عن أسباب تراجع الأيرادات وهو انخفاض اتعاب الإدارة في برايم انفستمنتس نظراً لتحقيق اتعاب إدارة بـ 11.1 مليون، مقابل 41.9 مليون جنيه خلال 2018، وذلك للتحديات التي واجهتها الشركة من حيث الانخفاض في إداء السوق بشكل عام خلال العام المنصرم.

وأضافت أن السبب الثاني يرجع بتحقيق عمولات تداول الأوراق المالية بشركة برايم سيكيورتيز بـ22.3 مليون مقابل 24.3 مليون خلال 2018، حيث انخفض حجم التداول المنفذ بالبورصة إلى 5.4 مليار إلى 7.4 مليار جينه خلال 2018.

وذكرت أن السبب الثالث يرجع إلى زيادة المصروفات من 54.4 مليون إلي 69.8 مليون جنيه، وقد كان لبند المرتبات والأجور التأثير الأكبر حيث زادت امن 32.2 مليون في 2018 إلي 45.1 مليون جنيه خلال 2019.

يشار إلي أن الشركة حققت خسائر بلغت 11.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.23 مليون جنيه في 2018.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال 2019 إلى 62.35 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 99.7 مليون جنيه في 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2019، حققت الشركة 9.99 مليون جنيه خسائر، مقابل أرباح بلغت 22.46 مليون جنيه في 2018.
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