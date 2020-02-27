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كوريا الجنوبية.. إصابة مضيفة طيران كانت على رحلات سول-لوس أنجلوس

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أُصيبت مضيفة طيران التي تعمل في شركة الخطوط الجوية الكورية (003490.KS) وكانت على رحلات سول لوس أنجلوس بفيروس كورونا الجديد، حسبما أعلنت وكالة مراقبة الأمراض في كوريا الجنوبية ومصادر، اليوم الخميس.

أفادت وكالة أنباء يونهاب وغيرها من وسائل الإعلام، أن مضيفة الرحلة عملت على الرحلة الجوية الكورية رقم KE017 من مطار إنتشون في العاصمة سول إلى لوس أنجلوس في 19 فبراير، وفي رحلة العودة KE012 يوم 20 فبراير، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة، أن مسؤول كوري جنوبي على دراية بالقضية فتح تحقيقًا من تفاصيل الرحلة، وأنه بين الرحلات، بقيت المرأة في لوس أنجلوس طوال الليل.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، اليوم الخميس: "لقد قامت برحلة بعد ظهور الأعراض، ونحن نحقق في الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الموظفة على متن الطائرة".

وأضافت: "ثبتت مضيفة الرحلة، التي وُصفت بأنها في العشرينات من عمرها، في وقت لاحق أنها مصابة بالفيروس، وهي الآن في المستشفى".

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "يتم إجراء تحقيق حول الأماكن التي زارتها المريضة والأشخاص الذين اتصلت بهم".

وقال طاقم الطائرة، إن طاقم الطائرة كان على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية KE958 من إسرائيل إلى إنتشون يومي 15 و 16 فبراير. وكان من بين ركاب تلك الرحلة مجموعة دينية كورية جنوبية تم تتبع 31 حالة إصابة بها.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 334 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا جديدًا للسفر إلى كوريا الجنوبية وتم تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة.

وبذلك يصل عدد الحالات الجديدة إلى 1595، مما يمنح كوريا الجنوبية أكبر عدد من المصابين خارج الصين.


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