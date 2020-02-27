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الصرف: المنظومة الرئيسية بالقاهرة متطورة وتصلح حتى عام 2050

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن منظومة الصرف الصحي بالقاهرة حديثة ومتطورة، وأقيمت وفقا لدراسات دقيقة واستمرت 8 سنوات.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أنفاق رئيسية أقطارها 5 متر بعمق 20 متر تحت الأرض بشبكة الصرف الصحي، منوها بأن هذه الشبكة تصلح حتى 2050 في حدود القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن مشكلة شبكات الصرف الصحي ترتكز في الوصلات الفرعية، موضحا أنه جاري تجديدها وإصلاحها.
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صرف صحي شبكة صرف الرى أخبار مصر

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