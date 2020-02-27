الصرف: المنظومة الرئيسية بالقاهرة متطورة وتصلح حتى عام 2050

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن منظومة الصرف الصحي بالقاهرة حديثة ومتطورة، وأقيمت وفقا لدراسات دقيقة واستمرت 8 سنوات.





وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أنفاق رئيسية أقطارها 5 متر بعمق 20 متر تحت الأرض بشبكة الصرف الصحي، منوها بأن هذه الشبكة تصلح حتى 2050 في حدود القاهرة الكبرى.



