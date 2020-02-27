Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم" بشأن جدول الثانوية العامة المقترح

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:44 ص
Advertisements
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
Advertisements
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة، من خلال الرابط من هنا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، وضرورة سرعة الانتهاء من التصور النهائي لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني من هنا.

وأشارت إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.
عاجل.. بيان مهم لـالتعليم بشأن جدول الثانوية العامة المقترح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي الدكتور طارق شوقي التعليم التربية والتعليم

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعة و 27 دقيقة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

11:17 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status