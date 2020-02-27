كيف أصاب مشهد جنازة "مبارك" الإخوان بالدهشة؟

في مشهد مهيب، ودعت الدولة المصرية، جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى مثواه الأخير، صباح أمس الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم الجنازة العسكرية، ما أصاب جماعة الإخوان الإرهابية بالصدمة والدهشة، جراء حالة الحزن الشديدة التي انتابت الشعب المصري كافة.





التضليل

لعل مشهد تشييع جثمان مبارك، إلى مثواه الأخير، أصاب جماعة الإخوان الإرهابية بالصدمة، ما جعلهم يسارعون إلى التضليل ونشر الأكاذيب، حيث حاولت كتائب الإخوان كذبًا إلصاق "تهمة عدم المهنية" مع الزملاء في قناة "إكسترا نيوز"، حينما أزالوا تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من شريط العاجل للقناة ووضعوا اسم شخصية أخرى، وهو ما لم تفعله القناة.





لكن انكشف الأمر، وفضحت محاولاتهم، حيث أن لكل قناة خط معين وفق التقاليد المتعارف عليها إعلاميًا، إذ استخدمت الكتائب واللجان الإلكترونية الكاذبة نوع خط مغايير تمامًا، لم تعرفه القناة منذ إنطلاقها.



وقدمت القناة المانشيت الحقيقي الذي تم نشره وهو "تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، لتؤكد القناة أن ما نشرته الكتائب الكاذبة مجرد فبركة.



