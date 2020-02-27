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حساب المواطن يوضح خطوات إضافة أبناء المطلقة في البرنامج
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:22 ص
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كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات إضافة أبناء المطلقة في البرنامج، مبينا المستندات والأوراق المطلوبة.
وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه يُمكن إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة "الزوج"، واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم.
وأكد حساب المواطن أنه على الزوج القيام بتحديث الحالة الإجتماعية أولا في الأحوال المدنية وتعديلها في البرنامج قبل إضافة التابعين المعالين.
وأضاف البرنامج أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية سيكون بإمكان الزوج التسجيل، مؤكدًا على أهمية اختيار الحالة الاجتماعية "متزوج"، وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين) والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من ” المراجعة”.
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