حساب المواطن يوضح خطوات إضافة أبناء المطلقة في البرنامج

كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات إضافة أبناء المطلقة في البرنامج، مبينا المستندات والأوراق المطلوبة.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه يُمكن إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة "الزوج"، واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم.





وأكد حساب المواطن أنه على الزوج القيام بتحديث الحالة الإجتماعية أولا في الأحوال المدنية وتعديلها في البرنامج قبل إضافة التابعين المعالين.



