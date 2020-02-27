إحالة أوراق 5 متهمين بحريق "أنابيب البترول" لمفتي الجمهورية (فيديو)

قرر المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، إحالة أوراق 5 متهمين في قضية حريق وتسريب خط البترول بإيتاي البارود، الذي أسفر عن مصرع 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين، لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.





كانت المحكمة قد شهدت استنفارا أمنيا مكثفا قبل بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين.





كان المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، قررا تأجيل النطق بالحكم في قضية حريق وتسريب خط البترول بإيتاي البارود بمحافظة إلى جلسة ٢٧ فبراير، للنطق بالحكم مع تجديد حبس المتهمين.



