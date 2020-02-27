الأرصاد تحذر: عوالق ترابية وتدني في الرؤية

أصدر نظام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير والرياض وجازان والشرقية ومكة المكرمة والباحة.



وقالت الهيئة إن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريق وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



وأوضحت أن منطقة جازان تشهد أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



وأشارت إلى أن منطقة الرياض تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وبدأت الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.



وفيما يخص المنطقة الشرقية فتشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.



وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ03.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



وتوقعت الهيئة أن تشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وبحرة وعرفات وميسان، وتبدأ الساعة الـ03.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



كما أصدرت تنبيهًا آخر لمكة المكرمة، قالت فيه إن المنطقة تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.