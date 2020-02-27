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الري: الانتهاء من تطوير وتحسين بحيرة قارون خلال عامين
الخميس 27/فبراير/2020 - 10:04 ص
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، إنهم يعملون على تنفذ مشروع جديد يستهدف زيادة كميات المياه التي تصل للمحافظة، بقيمة 200 مليون جنيه، وسيساهم في زيادة كمية المياه النقية التي تصل لبحيرة قارون.
وأشار "نضر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون على تجريف وتطهير نهية بحر وهبي، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي، والتي ستستغرق عامين.
وأوضح: أن هناك مقترح لإنشاء مصنع لإنتاج الملح شمال بحيرة قارون، وسيساعد في تقليل كمية الملح الموجودة بالبحيرة، مؤكدا أن هناك رصد تام للتعديات على نهر النيل وفروعه، ويوجد حملات مستمرة لإزالة التعديات، والقانون يطبق على الجميع، كاشفا أنه سيتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة بحيرة قارون خلال عامين.
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