الري: الانتهاء من تطوير وتحسين بحيرة قارون خلال عامين

قال المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، إنهم يعملون على تنفذ مشروع جديد يستهدف زيادة كميات المياه التي تصل للمحافظة، بقيمة 200 مليون جنيه، وسيساهم في زيادة كمية المياه النقية التي تصل لبحيرة قارون.





وأشار "نضر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون على تجريف وتطهير نهية بحر وهبي، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي، والتي ستستغرق عامين.



