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قبل انتخابات التجديد النصفي بـ"المهندسين".. استعلم عن مقرك

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:52 ص
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المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
آيات عامر - أسماء قورة
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أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، اليوم الخميس، أماكن المقرات بانتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، المقرر عقدها غدًا الجمعة.

وللتعرف على المقر الانتخابي الخاص بالناخبين، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

وتجري الانتخابات على مقاعد الشُعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سن.
 
ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.
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الكلمات المفتاحية

هاني ضاحي نقيب المهندسين نقابة المهندسين المهندسين

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