قبل انتخابات التجديد النصفي بـ"المهندسين".. استعلم عن مقرك



وتجري الانتخابات على مقاعد الشُعب، ونصف مجالس النقابات الفرعية، شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سن.

ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.