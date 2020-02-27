Advertisements
Advertisements
Advertisements

أصيب بالسرطان.. ما لا تعرفه عن محمد عوض في ذكرى وفاته

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحل اليوم 27 فبراير ذكرى وفاة الفنان محمد عوض،وهو ممثل مصري اشتهر بالأدوار الكوميدية’ابن مدينة القاهرة تخرج من كلية آداب جامعة عين شمس وحصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية.

كان "عوض" محبا لنجيب الريحاني وعند عمله بمسرح الجامعة كان يستدعى أحد أعضاء فررقته للتمثيل معه ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة "الريحاني" المسرحية.

قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحيات أبرزهم فيلم"غرام في الطريق الزراعي، أزمة سكن، اخواته البنات، غراميات عازب" ومسلسل"ناس ولاد ناس ،شارع الفكاهة، دعوة للحياة، الدنيا لما تضحكلك" ومسرحية "اخلص زوج فالعالم، الكلمة التالية، كده كده ،أصل الحكاية".

تزوج محمد عوض من زميلته قوت اقلوب وأنجب منها ثلات أولاد اتبعو طريق والدهم في الفن وهما المخرج عادل عوض والذي قدم عدد من الأعمال منها"العذراء والشعر الأبيض ،الشباب على الهوا" ولكنه استاء منه الجمهور بسبب تقديمه بعض الأعمال التي تخدش الحياء وابنه الثاني مصمم الإستعراضات عاطف عوض وشارك في كثير من الأعمال "كايروكا، هل تحبين حنفي" وابنه الثالث الممثل علاء عوض والذي اتهم في قضية دعارة وحيازة مخدرات وحبس 3 سنوات.

توفى الفنان محمد عوض بعد اصابته بمرض السرطان في بداية الثمانينات عن عمر ناهز ال65 عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد عوض في ذكرى وفاته الرى اصيب بالسرطان

أخبار تهمك

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ 41 دقيقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. شديد البرودة ليلًا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ أقل من ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 9 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 6 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

١٠ معلومات عن رجاء حسين في عيد ميلادها

سوزان نجم الدين: أرفض الأعمال الخادشة للحياء.. وتحمست لجرأة "صرخة روح" لهذا السبب

زينة تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالتحريض على سرقة انسيال (صورة) ألماظ

في ذكرى رحيل الفنان إبراهيم سعفان تعرف على أهم أسراره

7 منتجين رفضوا فكرة مسرح مصر واتهم بازدراء الأديان.. أسرار في حياة أشرف عبدالباقي

فى ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان.. تعرف على أسرار حياته.. وكيف ساعد السندريلا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status