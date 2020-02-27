أصيب بالسرطان.. ما لا تعرفه عن محمد عوض في ذكرى وفاته

تحل اليوم 27 فبراير ذكرى وفاة الفنان محمد عوض،وهو ممثل مصري اشتهر بالأدوار الكوميدية’ابن مدينة القاهرة تخرج من كلية آداب جامعة عين شمس وحصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية.



كان "عوض" محبا لنجيب الريحاني وعند عمله بمسرح الجامعة كان يستدعى أحد أعضاء فررقته للتمثيل معه ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة "الريحاني" المسرحية.



قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحيات أبرزهم فيلم"غرام في الطريق الزراعي، أزمة سكن، اخواته البنات، غراميات عازب" ومسلسل"ناس ولاد ناس ،شارع الفكاهة، دعوة للحياة، الدنيا لما تضحكلك" ومسرحية "اخلص زوج فالعالم، الكلمة التالية، كده كده ،أصل الحكاية".



تزوج محمد عوض من زميلته قوت اقلوب وأنجب منها ثلات أولاد اتبعو طريق والدهم في الفن وهما المخرج عادل عوض والذي قدم عدد من الأعمال منها"العذراء والشعر الأبيض ،الشباب على الهوا" ولكنه استاء منه الجمهور بسبب تقديمه بعض الأعمال التي تخدش الحياء وابنه الثاني مصمم الإستعراضات عاطف عوض وشارك في كثير من الأعمال "كايروكا، هل تحبين حنفي" وابنه الثالث الممثل علاء عوض والذي اتهم في قضية دعارة وحيازة مخدرات وحبس 3 سنوات.



توفى الفنان محمد عوض بعد اصابته بمرض السرطان في بداية الثمانينات عن عمر ناهز ال65 عام.