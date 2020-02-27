وزير القوى العاملة: الدولة نجحت في الوصول بمعدل البطالة لـ8%

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تخفيض معدل البطالة أحد أهداف خطة تنمية المستدمة للدولة، حيث نجحت الدولة في الوصول بمعدل البطالة إلى 8%.





وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القطاع الخاص به شركات تحترم العامل ولوائح العمل، ونسبة ضئيلة من القطاع الخاص تتلاعب بمفاهيم العمل، منوها بأن أي عامل يواجه مشكلة في عمله يتوجه للوزارة وسيتم حل مشكلته، لافتا إلى أنه تم تكليف كافة المديريات بتوفير اللتدريب اللائق للعمال.



وأضاف، أن العامل المصري هو أفضل عامل على مستوى العالم إذا توفرت له الإمكانيات، موضحا أنه تم إجراء نهضة تدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تم إعادة تأهيل وحدات التدريب المتنقلة وعددها 17 وحدة، ويتم الدفع بهم في القرى الأكثر احتياجا.