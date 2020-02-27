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تأجيل التدريبات العسكرية بين واشنطن وكوريا الجنوبية مع انتشار فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أجلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة، اليوم الخميس، للحد من انتشار الفيروس التاجي، حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين، مصدر تفشي المرض، لأول مرة تلك التي تظهر في البلاد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

رفعت تايوان مستوى الاستجابة الوبائية إلى أعلى مستوى حيث اعدت حزمة بقيمة 2 مليار دولار لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على اقتصادها الذي يعتمد على التصدير.

وقالت الرئيسة تساي إنغ ون أثناء الإشراف على القوات المكلفة بالتطهير: "مع تزايد تفشي الوباء الدولي يومًا بعد يوم، تحتاج تايوان إلى تعزيز دفاعها ضد الفيروس".

شهدت تايوان 32 حالة إصابة بفيروس كورونا وموت واحد.

انتشر الفيروس في الأيام الأخيرة إلى ما وراء الصين، حيث ظهر في أواخر العام، على ما يبدو في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

كما أكدت البرازيل أول إصابة في أمريكا اللاتينية، وتم اكتشاف المرض الجديد - COVID-19 - لأول مرة في باكستان والسويد والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر. وسجلت الصين 433 حالة جديدة يوم الخميس، مقابل 406 حالة في اليوم السابق.

تزامنت الحالة الأولى في البرازيل مع عطلة الكرنفال، وهي فترة الذروة للسياحة. وانخفض مؤشر الأسهم في البرازيل أكثر من 7 ٪.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ليصل مجموعها إلى 1595 حالة، وهي أكبر حالات إصابة خارج الصين.

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا جديدًا بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية بعد أن أبلغ الجيش الأمريكي عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، في جندي يبلغ من العمر 23 عامًا ومقره بالقرب من مدينة دايجو الكورية الجنوبية.

كما أبلغ الجيش الكوري الجنوبي عن عدد من الإصابات وحصر معظم القوات في القاعدة.

وقالت القيادة إنه سيتم تأجيل "تدريب على موقع القيادة"، وعادة ما يتم إجراؤه من قبل أفراد من القوات المشتركة للجيشين، حتى إشعار آخر.

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فيروس كورونا حالة جديدة تأجيل التدريبات العسكرية بين واشنطن وكوريا الجنوبية أول إصابة

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