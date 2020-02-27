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الدوري الأوروبي| تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:03 ص
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مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج
مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج
علي خلاف
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن إطار منافسات إياب الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس على ملعب «أولد ترافورد» ، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ، حيث يُنقل اللقاء حصرياً عبر قناة BEIN Sports HD.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد ضيفه كلوب بروج البلجيكي حيث شهدت لقاءات الفريقين إثارة كبيرة في المسابقات الأوروبية المختلفة.

تواجه أصحاب الأرض فريق مانشستر يونايتد مع الفريق البلجيكي كلوب بروج تاريخيا في ثلاثة مناسبات منهم مباراتي الذهاب والإياب من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2016 والتي حسمها فريق الشياطين الحمر بنتيجة 7-1.

التعادل الإيجابي يحسم ثالث مواجهات مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج هذا الموسم

وفي نسخة الموسم الجاري من مسابقة الدوري الأوروبي تمكن فريق مانشستر يونايتد من العودة بنقطة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي حيث يطمح أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر للفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الإياب، والتأهل لدور المقبل من البطولة الأوروبية حيث يتصارع الفريقين من أجل حسم بطاقة التأهل لـ الدور الـ16 من الدوري الأوروبي فهل يستغل الإنجليز عاملي الأرض والجمهور أم يواصل الفريق البلجيكي مفاجآت القارة العجوز ؟

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كلوب بروج

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