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نتائج آخر 10 مواجهات بين الهلال والتعاون

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:52 ص
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الهلال والتعاون
الهلال والتعاون
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.


الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

ويستعرض الفجر الرياضي نتائج آخر 10 مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات

-الدور الأول من الموسم الجاري، 2-1 للهلال

-الموسم الماضي

الهلال 2-2 التعاون

الهلال 2-0 التعاون

الهلال 0-5 التعاون

-الموسم قبل الماضي

الهلال 4-3 التعاون

الهلال 1-0 التعاون

-موسم 2016-2017

الهلال 2-0 التعاون

الهلال 4-2 التعاون

الهلال 4-3 التعاون

-موسم 2015-2016

الهلال 3-1 التعاون

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