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نجم باريس سان جيرمان على رادار ريال مدريد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:46 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال مجهولاً حتى الآن على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يخوض هذا الموسم معاراً من إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة لا ديسمارك الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يملك خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو في نهاية الموسم الحالي ولكن النجم الأرجنتيني ما يزال لم يحسم موقفه سواء بالإستمرار مع باريس سان جيرمان أو العودة إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنريال مدريد جدد إهتمامه بالتعاقد مع إيكاردي وذلك بسبب معاناة الفريق في الجانب الهجومي تحديدًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يملك فرصة للتعاقد مع إيكاردي في الصيف المقبل وذلك في حال قرر اللاعب عدم الإستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنتقال الى يوفنتوس ولكن إنتر ميلان لا يفضل بيعه لأحد الأندية المنافسة في إيطاليا.

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