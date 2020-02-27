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"VIP الدخلاوية"، و"المدفعجية" يطرحان "بايع زمايلك".. التفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:43 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق "VIP الدخلاوية"، و"المدفعجية"، مهرجان شعبي جديد يحمل اسم "بايع زميلك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.

تفاصيل مهرجان "بايع زميلك"

غناء حمو بيكا،  ونور التوت، وعلي قدورة، ديزل، وكنكا، ودولسيكا، شيندي، ومن كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: " ضاع كتير اه ضاع ياما اللي خان بالسلامة، الف حسره وندامه على الرجولة وعلى التقدير، عالي راح مش ندمانين للي جاي احنا جاهزين  اصحا لينا عشان جاين في المجال نعمل تدمير".

يذكر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيهًا  على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية  بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

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الكلمات المفتاحية

مهرجانات حمو بيكا بايع زمايلك المدفعجية الرى

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