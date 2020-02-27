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تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:22 ص
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الهلال والتعاون
الهلال والتعاون
أمل الحلفاوي
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يلاقي الهلال نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

ويقام اللقاء عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي، والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته ومسيرته المميزة هذا الموسم بقيادة الروماني رزافان لوشيسكو.

وعلى صعيد تاريخ المواجهات، فقد التقى الهلال والتعاون في 19 مباراة سابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال حسم 13 مباراة لصالحه، فيما تمكن التعاون من تحقيق الفوز في لقائين فقط، آخرهم كان في الموسم الماضي، عندما فاز السكري بثنائية نظيفة في الدور الثاني.

كما حضر التعادل في 4 مواجهات أخرى بين الهلال والتعاون في تاريخ مواجهاتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آخر لقاء جمع بين الهلال والتعاون، في الدور الأول من الموسم الجاري من الدوريالسعودي، وقد انتهى بفوز الأزرق بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس وذلك برصيد 29 نقطة.

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