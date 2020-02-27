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بعد تجاذبات سياسية حادة.. حكومة جديدة في تونس

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:10 ص
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إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
مروة عبدالعزيز
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ذكرت فضائية العربية منذ قليل في نبأ عاجل لها، أن حكومة إلياس الفخفاخ نالت ثقة البرلمان التونسي، حيث حصلت على 129 صوتًا، مقابل 77 صوتًا معارضًا وبينمت تحفظ عليها صوت واحد.

وكان البرلمان التونسي قد شرع الأربعاء خلال جلسة عامة في التصويت على الحكومة المقترحة من إلياس الفخفاخ، والتي رافقت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب.

وانطلقت جلسة البرلمان بحضور 180 نائبا.

وتتكون الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع من 32 عضوا ما بين وزير وكاتب دولة، من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد بـ54 من أصل 217.
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حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان التونسي تونس أخبار تونس

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