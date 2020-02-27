بعد تجاذبات سياسية حادة.. حكومة جديدة في تونس

وكان البرلمان التونسي قد شرع الأربعاء خلال جلسة عامة في التصويت على الحكومة المقترحة من إلياس الفخفاخ، والتي رافقت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب.



وانطلقت جلسة البرلمان بحضور 180 نائبا.



وتتكون الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع من 32 عضوا ما بين وزير وكاتب دولة، من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد بـ54 من أصل 217.

