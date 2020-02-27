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موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:46 ص
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ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
علي خلاف
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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي مفاجأة مدوية بهزيمة ريال مدريد بثنائية مقابل هدف لصالح أصحاب الأرض ، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «سنتياجو برنابيو» ، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ريمونتادا السيتي ضد الريال

تقدم أصحاب الأرض في الشوط الثاني من عمر المواجهة عن طريق إيسكو في الدقيقة 60 ليشتعل ملعب البرنابيو ، قبل أن يطفئ جابريال جيسيوس نار الفرحة في الدقيقة 78 بإحرازه هدف التعديل وسط صدمة جماهير ريال مدريد.

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وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع عودة أصحاب الأرض تقدم المهاجم البلجيكي كيفين دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة ، لينتهي اللقاء بفوز مفاجئ لبطل البيرميرليج أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت طرد المدافع راموس في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي صاحب الأرض والضيافة ومنافسه ريال مدريد يوم 17_3 في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب «الاتحاد» معقل بطل البيرميرليج.

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