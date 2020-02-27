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رقم ضخم لاستثمارات التموين في عامين (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:45 ص
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إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه خلال العامين الماضين تم تدشين استثمارات على الأرض تقدر بـ 49 مليار جنيه، في 13 مشروعًا بأرض 11 محافظة.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc"، أمس الأربعاء: "قديما كانت الاستثمارات تقتصر على القاهرة والإسكندرية، فتم تغيير هذا الفكر بانتشارها في جميع ربوع مصر، وأن يكون لدينا أنماط تجارية مختلفة سوء أسواق جملة أو مراكز تجارية أو سلاسل تجارية أو مناطق لوجستية.

وتابع  مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية: نعمل على تشجيع القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع القطاع الحكومي، وتم عقد مؤتمرًا لعرض الفرص الجديدة بالدولة".
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الكلمات المفتاحية

التموين التجارة الداخلية الاستثمارات

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