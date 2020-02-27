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شهيد شهامة جديد بمنطقة شعبية.. وتعليق ناري من الإبراشي (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مفصلًا عرض خلاله لقاءات مع أهل شهيد الشهامة الجديد بأحد المناطق الشعبية، حيث قُتل بطعنة نافذة، بسبب دفاعه عن فتاة.

وعلق "الإبراشي"، خلال برنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، على الواقعة قائلا:" "ده اسمه الموت السهل، أصبح هناك عنف شديد في التعامل بين الناس، واختفت القيم، إزاي واحد يقول لواحد مينفعش تقف تضايق البنات على الناصية ولا تحت البيت فيقوم قتله!! البلطجة ظاهرة اجتماعية لابد من مواجهتها بقوة وصلابة، بدلا من التعامل معها بالشهامة والتفاوض باللين".

وتابع: "مش كل يوم والتاني حد يموت بسبب شوية بلطجية في الشوارع، الأمن المفروض يحط حد للسوك السيء ده".
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شهيد شهامة جديد التاسعة البلطجة أحد المناطق الشعبية

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