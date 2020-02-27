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موعد مباراة إنتر ميلان اليوم| مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولودوجريتس اليوم الخميس في الدوري الأوروبي - التشكيل المتوقع - القنوات الناقلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:36 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين نادى إنتر ميلان الإيطالي صاحب الأرض والجمهور ونظيره لودوجريتس البلغاري ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة الدوري الاوروبي، تحت قيادة الحكم جان سيديل.

موعد مباراة إنتر ميلان ولودوجريتس بالدوري الأوروبي

يحل فريق لودوجريتس البلغاري ضيف على إنتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة الدوري الأوروبي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان

حراسة المرمى : باديلي

خط الدفاع : أمبروزيو، رانوكيا، جودين

خط الوسط : فيكتور موسيس، فيتشينو، فاليرو ، إيريكسن، أشلي يونج

خط الهجوم : روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النيراتزورى بهدفين دون رد.

انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4
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