ارتفاع عدد وفيات كورونا بالصين إلى 2744 قتيلا

أعلنت الصين، قبل قليل، أحدث إحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 29 حالة وفاة جديدة، و409 حالة إصابة جديدة.



وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أنه بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة، أعلنت الصين الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا بنهاية يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير حيث سجلت 2744 قتيلا و78497 مصابا.



يُذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.