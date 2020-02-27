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أحمد حسن: لجنة الانضباط ذبحت كهربا ولا يستحق الإيقاف

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:18 ص
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كهربا
كهربا
محمد جمال
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تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق عن توقيع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا عقوبة الإيقاف لنهاية النوسم عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، ان محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق عقوبة الإيقاف لمدة 6 شهور.

وسخر أحمد حسن من انسحاب الزمالك خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لجنة الانضباط ذبحت كهربا بقرارها وهو لا يستحق ذلك"

وتابع: "إيقاف إمام عاشور لنهاية الموسم أيضا جاء نظرا لقيامه بضرب لاعب كبير بقيمة وليد سليمان"

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