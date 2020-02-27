ترامب: تخصيص 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسجيل بلاده لـ15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا في نفس الوقت على أن تهديد الفيروس الوبائي سوف يظل منخفضًا لمواطني بلاده.



وشدد ترامب -حسب قناة الغد الفضائية- على أنهم سيفعلون كل ما هو ضروري في حال انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أنهم أغلقوا حركة الطيران مع الدول التي يشكل انتشار كورونا فيها خطرا، لافتا إلى أن بلاده في التصنيف الأول للدول المستعدة لمواجهة الفيروس، موضحا أن الكونجرس خصص 2.5 مليار دولار لمواجهة "كورونا".



يُذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.