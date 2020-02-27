كل ما تريد معرفته عن مباراة أرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة أرسنال وأولمبياكوس على أرضية ملعب الإمارات.

وكانت مباراة أرسنال وأولمبياكوس في لقاء الذهاب قد انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف.

موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

تقام مباراة أرسنال وأولمبياكوس، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

وتذاع مباراة أرسنال وأولمبياكوس عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سوكراتيس باباستاثوبولوس - شكودران موستافي - دافيد لويز - بوكايو ساكا.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - ألكسندر لاكازيت - أوباميانج.