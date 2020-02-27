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سرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد نجوى كرم بطريقتها الخاصة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على الاحتفال بعيد ميلاد المطربة اللبنانية نجوى كرم، الذى وافق أمس 26 فبراير، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


ورافقت الفنانة نجوى كرم، الفنانة سرين عبدالنور، في الفيديو، قائلة: "بحبك قد ما فى حب بالدنى، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكى بالسلام والأمان الله يحميلى ياكى من كل شر".


جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.

ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.

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عيد ميلاد نجوى كرم سرين عبدالنور الرى

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