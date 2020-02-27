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الرئيس الأمريكي يعين نائبه مسؤولا عن مكافحة فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:17 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين نائبه مايك بنس، مسؤولًا عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن مايكل ريتشارد بنس ولد في 7 يونيو 1959 في كولومبوس، هو سياسي أمريكي، محامي، ونائب رئيس الولايات المتحدة الثامن والأربعين والحالي. شغل سابقا منصب حاكم ولاية إنديانا الخمسين في الفترة من 2013 إلى 2017.

يُذكر أيضًا أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

مايك بنس فيروس كورونا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

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