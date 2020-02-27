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الحارس الشخصي لمبارك يكشف تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:54 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
مروة عبدالعزيز
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قال اللواء رأفت الحجيري، الحارس الشخصي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إن الرئيس الأسبق كان مهتمًا بطاقم الحراسة وتدريبهم، لافتًا إلى أنه كان ينظم لهم دورات في الخارج.

وأضاف "الحجيري" خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TEN"، أمس الأربعاء: "الرئيس الراحل كان يهتم بطاقم الحراسة اهتمام شديد وخاصة بعد حادث أديس أبابا، وتم تزويده بسيارات مدرعة ضد الرصاص، وكان يتابع التدريب مع القائد ورئيس السكرتارية الخاص".

وكشف عن عدد محاولات اغتيال الرئيس الراحل قائلا: "مبارك تحول لأكثر من محاولة اغتيال من ضمنها حادث بورسعيد.. وتفاصيله إنه كان فيه شخص يعمل في الخدمات الطبية بالعراق، ومن كثرة الجثث التي رآها حدث له خللًا عقليًا"، مضيفا: "هذا الشخص ضرب الرئيس بسلاح أبيض في صدره والجرح كان سطحيًا.. وقائد الحراسة أخد الضرب الثانية والثالثة في يده وتم بتر أصبعه".

وتابع:" بعد هذه الواقعة تم إقالة مدير الأمن، وصفوت الشريف صمم أن الرئيس يلقي خطابًا عن هذه الواقعة لطمئنة الشعب".
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تفاصيل حدث بور سعيد الفجر الحرس الشخصي لمبارك

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