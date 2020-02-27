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أستاذ علوم سياسية: "إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:36 ص
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معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
مروة عبدالعزيز
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علق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة، قائلا:" أديس أبابا تماطل واختيار مصر المجتمع الدولي في هذه المفاوضات أفضل سبيل لحل الأزمة".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هذه المفاوضات تؤكد أن مصر دولة سلام وتتمنى الخير لإثيوبيا، وعلى الشعب الإثيوبي أن يهتم بالمصالح المصرية الحيوية، لافتا إلى أن نهر النيل ليس مصلحة مهمة لمصر فقط، ولكنه مصلحة تهدد بقاء الشعب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر مضطرة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وفي هذا الحالة سيلجأ مجلس الأمن إلى التحكيم، معقبًا: "إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا، وإحنا عملنا اللي ما يتعملش.. وذهبنا إلى أمريكا والبنك الدولي لرعاية المفاوضات".
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة انسحاب إثيوبيا إثيوبيا

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