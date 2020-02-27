خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب: "لقاء السحاب".. التفاصيل





شارك الفنان فتحي عبدالوهاب، جمهوره مقطع فيديو كوميدي، بصحبه الفنان خالد الصاوي، من داخل كواليس مسلسل "القاهرة كابول"، وذلك عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".









وقال "الصاوي"، في الفيديو بطريقه كوميدية: "لقاء السحاب"، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "القاهرة كابول"، رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال.





يشار إلى أن حسام على مخرج مسلسل "القاهرة كابول" رفع شعار ممنوع الإجازات لنجوم المسلسل لحين الانتهاء من تصويره، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، خاصة أن المسلسل دخل مواقع التصوير في وقت متأخر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وصور فريق العمل عدة مشاهد داخل استوديو الاهرام فى الديكور الأساسى الأول للمسلسل.



